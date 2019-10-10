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Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a giriş yaptı

Suriye Milli Ordusu askerleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Suriye'nin Resulayn kentine giriş yaptı.

10.10.2019 13:51Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a giriş yaptı
Suriye Milli Ordusu askerleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Suriye'nin Resulayn kentine giriş yaptı. Vatandaşlar Suriye Milli Ordusu'nu ellerinde Türk bayrakları ile tezahüratlar ve tekbirler eşliğinde uğurladı.

Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2'nci gününde devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na ait yaklaşık 30 araçlık konvoy, Ceylanpınar'dan geçerek Suriye'nin Resulayn kentine giriş yaptı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin kent merkezinden geçişi sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile askerleri karşıladı. Tekbirler ve tezahüratlar eşliğinde Suriye tarafına geçen askerler, YPG/PKK'lı teröristlerle mücadele edecek. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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