Haberler » 3. Sayfa » Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor - Haber

Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor

Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.

30.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:22Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor
Suriye Milli Ordusu tarafından 'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Resulany'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ederken Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor. Yapılan tadilatın tamamlanmasının ardından eğitime devam edileceği bildirildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36 Karı-kocayı kaza ayırdı
18:34 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
17:36 Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı
17:34 MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:22 Almanya'da baltalı rehine krizi
17:18 Miras kavgasında eniştesini öldürdü
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
30.11.2019 18:57:38