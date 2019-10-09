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Suriye Milli Ordusu sınırda

Suriye Milli Ordusu sınırda Suriye Milli Ordusu operasyon için Fırat'ın doğusuna ulaştıŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

09.10.2019 03:25
Suriye Milli Ordusu sınırda
Suriye Milli Ordusu operasyon için Fırat'ın doğusuna ulaştı
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Şanlıurfa'ya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoy, gece saat 02.30 sıralarında Akçakale ilçesine ulaştı.
Suriye Milli Ordusu sınırda

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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