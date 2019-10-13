Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimindeki bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın batı kesiminde kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, SMO askerlerinin bölgede tedbir alması yer aldı.

Kontrol altına alınan bölgeye girerken olası saldırılara karşı siper alarak ilerleyen askerlerin nöbet tuttukları gözlendi.

SMO askerlerine bölge halkı su ikram etti.

Kaynak: AA