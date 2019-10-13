Haberler » Güncel » Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimindeki bölgede güvenlik önlemleri aldı.

13.10.2019 16:34
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimindeki bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Tel Abyad'ın batı kesiminde kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.
AA kameralarına yansıyan görüntülerde, SMO askerlerinin bölgede tedbir alması yer aldı.
Kontrol altına alınan bölgeye girerken olası saldırılara karşı siper alarak ilerleyen askerlerin nöbet tuttukları gözlendi.
SMO askerlerine bölge halkı su ikram etti.
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:43 "Trombozda hareketsiz olanlar risk altında"
17:40 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı
17:40 Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret
17:40 Şanlıurfa tel abyad gümrük binasının smo tarafından ele geçirildiği anlar-2
17:35 Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi (1)
17:34 Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da
17:32 - Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür- "Sayenizde...
13.10.2019 17:45:12