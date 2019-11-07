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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 151 şehit verdi

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ve bölgede yürütülen el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarında...

07.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:34 Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 151 şehit verdi
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ve bölgede yürütülen el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarında bugüne kadar 151 şehit verdi.
SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama çalışmalarında yer almaya devam ediyor.
Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.
Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen çalışmalar ve saldırılar sonucu SMO'nun verdiği şehit sayısı 151'e yükseldi, 559 SMO askeri de yaralandı.
Öte yandan Tel Abyad ilçesinde güvenlik tedbirlerini artıran SMO askerleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ait drone düşürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de AK Parti TBMM Grup toplantısında, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO, önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

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