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- Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

- Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyatCERABLUS - Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

08.10.2019 19:48
- Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat
CERABLUS - Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab'dan hareket etti. El Bab'dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat'ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye'den gelecek emri bekliyor.
- Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

Fırat Nehri, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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