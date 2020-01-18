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Suriye Müdahale Koordinatörlüğü: "Halep'ten son 24 saatte en az 2 bin aile kaçtı"

Esad rejiminin Halep'e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor.

18.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:27Suriye Müdahale Koordinatörlüğü:
Esad rejiminin Halep'e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor. Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre son 24 saatte 2 bin aile Halep'ten kaçtı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından Halep'e yönelik son hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bombardıman nedeniyle siviller güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor. Suriye Müdahale Koordinatörleri ekibi, Halep güneyinden ve batısından çok sayıda sivilin kaçtığını açıkladı. Yayınlanan bilgilere göre, son 24 saatte en az 2 bin 886 aile güvenli bölgelere kaçtı. Kaçan sivillerin büyük bir kısmının güvenli bölgelere geçmek üzere hala yolda olduğu belirtildi. Durumu takip eden Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ekipleri, Esad rejimin yoğunlaşan saldırılarının ardından güvenli bölgelere geçmeye çalışan ailelerin sayısının artmakta olduğunu da vurguladı. Ekipler, hem yerel yetkililere hem uluslararası örgütlere seslenerek kaçan sivillere yardım amaçlı çadır kurulması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan büyük şehirlerin hedef alındığı saldırıların devam etmesi halinde yeni bir mülteci krizinin yaşanabileceğine de dikkat çekildi. - HALEP

Beşşar Esed, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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