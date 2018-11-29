Suriye Mülteci Kamplarına İnsani Yardım

29 Kasım 2018 Perşembe 16:22



29 Kasım 2018 Perşembe 16:22

Valide İnsani Yardım Derneği'nce hazırlanan insani yardımlar, Suriye mülteci kamplarına ulaştırıldı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek gönüllüleri, kampların olduğu bölgede yaşanan yağmur ve su baskınları nedeniyle yaşanan sorunları gidermek amacıyla kamplara yardım götürdü.Soğuklardan korunmaya çalışan sığınmacılara yardım ulaştırmak için harekete geçen Valide İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, kamplarda yaşayan muhtaç insanlara, yardımseverlerin destekleriyle battaniye, gıda ve ihtiyaç malzemelerini dağıttı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, "Gazilerin, yetimlerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların barındığı mülteci kamplarında, yağışların sebep olduğu sel ile birlikte binlerce sığınmacı kardeşlerimiz zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bizler de her zaman olduğu gibi onlara Türkiye'den aldığımız battaniye, gıda ve ihtiyaç malzemeleri yardımı ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.