Haberler » Güncel » Suriye'nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriye'nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya'da yaşayan Suriye'nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

14.10.2019 15:30Suriye'nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Malatya'da yaşayan Suriye'nin Abraz aşireti üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Abraz aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, "Esad bize çok zulüm etti. Bütün bütün çocukları öldürdü, bütün teröristleri Suriye'ye getirdi. Bu süreçte hiçbir Arap devletlerinden ses çıkmadı, Türk halkı olmasaydı bize hiç kimse sahip çıkmazdı. Türk devleti ve Türk milleti bize yardım etti. Türkiye bütün Mazlumlara sınırlarını açtı. PKK, YPG bütün halka zulüm yaptı, bölgede yaşayan halkı rahatsız ediyordu. Şimdi Mısır ve Suudi Arabistan diyor ki? Türkiye yanlış yaptı. Türkiye mazlumların yanında durduğu için onlar Türkiye'nin karşısında durdular.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sonuna kadar destek vereceklerini de ifade eden Muhammed Ahmet El Mişel, "Biz Türk kardeşlerimizi ve askerini sonuna kadar destekliyoruz hem siyasi olarak hemde askeri olarak . Biz oradaki askerlerimizi Türk askerlerinin yanına gönderdik yanlarındayız. Siz Araplar neredesiniz? PKK o kadar zulüm yaptı siz hiç ses çıkartmadınız. Esad bize kimyasal silah kullandığı zaman neredeydiniz? Türkiye'ye karşı olan Araplar bizi temsil etmiyor" diye konuştu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Başkan Soyer, seyyar makamıyla İzmir'i turladı
16:56 "İşçimizin alın teri kurumadan parasını vermek bizlerin görevi"
17:01 Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi
17:00 Ece Haraç'tan ikincilik
17:00 Çin'de banka binası çöktü
17:00 Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa, Türk diasporası da kendini güçlü...
14.10.2019 17:02:21