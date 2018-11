Suriye'nin Azez İlçesinde 15 Temmuz Şehitlerine Hatim Duası

15 Kasım 2018 Perşembe 16:53



AZEZ/ 15 Temmuz Derneği, Türkiye 'nin farklı illerinde 15 Temmuz şehitleri için her ayın 15'inde okunan hatimlerin duasını Türk Kızılayının katkılarıyla Suriye 'nin Azez ilçesinde yaptı.15 Temmuz Derneği, her ayın 15'inde Türkiye'nin çeşitli illerinde 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde şehit olanlar için okunan hatimlerin duasını Türk Kızılayının katkılarıyla Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Elbil köyünde öğle namazının ardından gerçekleştirdi.Programa Kızılay Başkanvekili İsmail Hakkı Turunç , eski Hatay Millet Vekili Mehmet Algan, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile Kızılay ve 15 Temmuz Derneği yetkilileri katıldı.ElBil köyündeki Abdullah Bin Huzefe Es-Sehmi Camisi'nde yapılan hatim programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Programda ayrıca Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve YPG/ PKK 'ya karşı yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında şehit düşen Suriyeliler için de hatim yapıldı, dualar okundu.Program sonrası katılım sağlayan Suriyelilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, programa katılanlar çocuklarla yakından ilgilendi.Kızılay Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Suriye Azez'e bağlı Elbil köyündeyiz. 15 Temmuz Derneği olarak her ayın 15'inde 250 şehidimize ve Hz. Sümeyye ile başlayan ilk şehitlerimizle bugüne kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında hayatını kaybeden şehitlerimiz için 250 hatimin duası yapıldı, onun için buradayız. 15 Temmuz ve Kızılay başkanvekili olarak görevli arkadaşlarımızla Elbil köyündeki Suriyelilerle bir araya geldik. Dünyanın neresinde sıkıntıda olan varsa onların kurtuluşu için dualar ettik. Allah dualarımızı kabul etsin.""Her ayın 15'inde 250 hatim programı yapıyoruz"15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de şehitlere hatim için Azez'de olduklarını kaydederek, hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.Şebik, "Zeytin Dalı, Çanakkale , ÖSO ve ümmet şehitlerimize 250 hatim programı yaptık. Bundan önce Erzurum Trabzon ve Adana 'daydık. Her ayın 15'inde 250 hatim programı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.