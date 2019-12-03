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Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Engelliler Günü" etkinliği - AZEZ

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:57
İç savaşın sürdüğü 'nin ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Azez Eğitim-Öğretim Müdürlüğünün katkılarıyla Azez Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, ülkede zor şartlar altında yaşamını sürdüren engellilerin durumuna dikkat çekildi.
Engelli çocukların da katıldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Azez Eğitim-Öğretim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için önemli bir gün. Bugünkü etkinliğe sadece konuşmak için gelmedik. Onların haklarını hatırlatmak için buradayız. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar da bütün haklara sahipler." dedi.
Horani, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki Azez Eğitim-Öğretim Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlık merkezlerinin müdürü Halit Nahıl da merkezlerde özel eğitim gören çocukların sayısının 498'e ulaştığını dile getirdi.
Nahıl, merkezlerin 24 Şubat'ta kurulduğunu ifade ederek, otizmli, konuşma, duyma ve yürüme engeline sahip çocuklarla ilgilendiklerini kaydetti.
Programa katılan otizmli bir öğrencinin dayısı Muhammed Nebil de merkez sayesinde yeğeninin durumunun iyiye gittiğini belirterek, merkezdeki eğitmenlere teşekkür etti.
Suriye'nin Azez ilçesinde

Dünya Engelliler Günü, Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: AA


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