15.06.2019 19:15
Haberler»3. Sayfa » Haber

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri

Suriye

Suriye'nin başkenti Şam' yakın bir yerde büyük bir patlamanın meydana geldiği ve patlama seslerinin başkentten duyulduğu kaydedildi.

Suriye'nin başkenti Şam' yakın bir yerde büyük bir patlamanın meydana geldiği ve patlama seslerinin başkentten duyulduğu kaydedildi.

Suriye resmi devlet haber ajansı Suriye'nin başkenti Şam'a çok yakın bir noktada büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve patlamanın başkentten duyulduğunu aktardı. Yapılan açıklamada patlamanın askeri bölgede yaşandığı belirtilerek, "Mashroua Doummar askeri bölgesinde yaşanan bir patlamanın sesleri başkent Şam'da duyuldu denildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilerde ise patlamanın bir mühimmat deposunda yaşandığı kaydedildi. - ŞAM
Kaynak: İHA
Suriye, Şam, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:00 Denizli'de yolcu minibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı
20:58 Zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
20:57 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna
20:56 Elazığ ASKF'de başkan Mustafa Gür oldu
20:56 Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı
20:56 Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan vekile ölüm tehdidi
20:55 Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi