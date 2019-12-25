Suriye'nin başkentinde, yılbaşı öncesi kırmızı iç çamaşırlarının satışları arttı

2011 yılından itibaren Suriye'de devam eden iç savaşın etkileri kimi bölgelerde halen devam ederken, devlet başkanı Beşar Esed'in yönetimindeki bölgelerde hayat normal bir şekilde devam ediyor. Başkent Şam'dan gelen son görüntülerde ise yılbaşı hazırlıkları yapılıyor.

KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRLARI REVAÇTA

Ülkenin kuzey bölgelerinde siviller bombalanırken güney kısımlarında hayat normal bir şekilde yaşanıyor. Esed'in kontrolündeki Şam'da esnaflar kırmızı iç çamaşırları vitrinlerde sergiledi. Satışların yoğun bir şekilde olduğu giysiler ise objektiflere yansıdı.

İDLİB'DE BOMBARDIMAN, ŞAM'DA KUTLAMA

Esad rejiminin bombardımana tuttuğu son bölge ise İdlib oldu. Kentte yaşamına devam eden masum insanlar, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı. Suriye'de rejimin kontrolü altında kalan bölgelerde ise farklı bir durum var. Şam'da, yılbaşı kutlamaları düzenlendi.