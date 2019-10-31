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Suriye'nin derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu

Suriye'nin Derkuş kasabasında mühimmat deposu vurulduSuriye, (DHA)- Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu.

31.10.2019 16:57
Suriye'nin Derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu
Suriye, (DHA)- Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu. O anlar, kasabada bulunanlar tarafından kaydedildi.
Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Derkuş kasabasında bir mühimmat deposunu hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısının ardından depoda patlamalar yaşandı. Görüntüler, kasaba sakinleri tarafından kaydedildi.
Suriye'nin derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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