Suriye'nin En Büyük Petrol Sahası Yakınında Patlama Oldu

DEYRİZOR/ Suriye
'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/ PKK
'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.
Sahada bir de ABD
üssü bulunuyor.
ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor
'da, Fırat
'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.
PKK, Suriye, Güncel
Kaynak: AA