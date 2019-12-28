Haberler » 3. Sayfa » Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi - Haberler

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi

Özgür-Der Ankara Şubesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için Melike Hatun Camii önünde öğlen namazı sonrasında basın açıklaması yaptı.

28.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:16 Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi
Özgür-Der Şubesi, 'nin kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için Melike Hatun Camii önünde öğlen namazı sonrasında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Serkan Yıldızhan, "Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar" dedi

Başkentte Melike Hatun Camii'nde bir araya gelen Özgür-Der Ankara Şubesi ile Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıları protesto etti. Zalim Esad güçlerini lanetleyen grup adına Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yıldızhan konuşma yaptı. Yıldızhan, "10. yılına giren yıkım ve savaş bugün İdlib'e sıkışmış 4 milyon insanı vurmaya devam ediyor. Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar. Suriye'yi Müslüman coğrafyayı yıkım yerine çeviriyor. İdlib'i ikinci Halep'e çevirme konusunda yaptıkları bütün ittifaklara bütün anlaşmalara rağmen masada el sıkışmalarına rağmen sahada Türkiye'nin karşısında mazlumları, göç eden insanları, göçe zorlanan insanları, varil bombalarıyla katletmeye devam ediyorlar. Dünyanın kör kaldığı, sessiz kaldığı bu zulme ve vahşete karşı durmak için toplandık bir araya geldik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:58   Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okula yerleştirdi - Haberler
17:54   Özhaseki: "CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı" - Haberler
17:48   Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - Haberler
17:46   Otobüsteki yolcudan eroin çıktı - Haberler
17:43   Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Haberler
17:31   Korkunç olay! Cin zannettiği kızını silahla vurarak öldürdü - Haberler
15:50   Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Haberler
14:49   İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Haberler
14:34   Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı - Haberler
12:54   Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Haberler
28.12.2019 18:00:08