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Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye televizyonu, Kamışlı kentinde art arda 3 patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu, 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:29

'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlenen 3 ayrı bombalı araçla saldırılardan 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI

Suriye televizyonu, Kamışlı kentinde art arda meydana gelen patlamalarda, 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

GAZETECİLERİN KALDIĞI OTEL HEDEF ALINDI

RT Arapça'nın muhabiri, patlamanın düzenlendiği otelde genelde yabancı gazetecilerin kaldığını belirtirken, patlama nedeniyle ciddi maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.

Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye, Dünya, Güncel


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