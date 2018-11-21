21 Kasım 2018, 23:06
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Suriye'nin Kuzeyinde Gözlem Noktası Kuracağız"

Suriye

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktası kuracaklarını ve olası tehditlere karşı Türkiye'yi "uyaracaklarını" söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktası kuracaklarını ve olası tehditlere karşı Türkiye'yi "uyaracaklarını" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Mattis ABD'nin Suriye'nin kuzeyi boyunca uzanan hatta gözlem noktası kuracağını duyurdu. Mattis, bu sayede olası tehditlere karşı Türkiye'yi "uyarmak" istediklerini savundu.

(İHA) Türkiye,James Mattis,Amerika Birleşik Devletleri,Suriye
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:06