Suriye'nin kuzeyinde halk, PKK/YPG'ye karşı ayaklandı! Gözaltılar var

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Brak köyü sakinleri, 9 Ağustos Cuma günü,PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri güçlerinin varlığına karşı protesto gösterisi düzenledi. Bu gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Göstericiler, 7 Ağustos Çarşamba günü gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülen doktor İmad Muhammed Hasnavi el-Cadov ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN BABASI KONUŞTU

Doktorun babası Muhammed Hasnavi el-Cadov, yaptığı açıklamada, oğlunun DSG güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, "Onlar, oğlum ve ailesinin bulunduğu arabaya ateş açtı. Eşini ve çocuklarını indirdiler, oğlumu ise bilinmeyen yönde götürdüler" dedi.

Muhammed Hasnavi el-Cadov, Haseke sakinlerinin çok sayıdaki tutuklamalar, zorla silah altına alma ve DSG'nin uyguladığı yüksek vergilerden dolayı çok kızgın olduğunu dile getirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA da, Tel Brak'taki gösterinin ardından, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG güçlerinin 10 Ağustos Cumartesi günü Haseke ve Rakka bölgesinde onlarca sivili gözaltına aldığını bildirdi.