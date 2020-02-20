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Suriye'nin kuzeyinde hangi güçler bulunuyor? PYD, YPG, SDG ve Milli Ordu nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken bölgede farklı grup, örgüt ve aktörlerden bahsediliyor. Peki, YPG, PYD, SDG ve Suriye Milli Ordusu (MSO) nedir, kimlerden oluşur?

20.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:21Suriye'nin kuzeyinde hangi güçler bulunuyor? PYD, YPG, SDG ve Milli Ordu nedir?
Türkiye'nin sınırında yoğunlaşan uzun bir koridorda onlarca irili ufaklı grup ve aktör bulunuyor. Adını en çok duyuranlar ise Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu PYD/YPG ve SDG. Bünyesinde çok sayıda rejim muhalifi grup barındıran Özgür Suriye Ordusu ise TSK'nın operasyonu öncesinde Suriye Milli Ordusu adı altında yeniden yapılandı. Peki bölgedeki aktörler ve gruplar kimler? Bu aktörler Ankara, Batı ülkeleri, Rusya ve İran tarafından nasıl değerlendiriliyor?

1. Demokratik Birlik Partisi (PYD):

Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütü" olarak tanımlanıyor. Ancak PYD'yi Türkiye dışında terör örgütü olarak kabul eden başka ülke bulunmuyor.
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Demokratik Birlik Partisi, Suriye, YPG, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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