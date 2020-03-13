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Suriye'nin kuzeyinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime 2 hafta ara verildi.

13.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:10
Suriye'nin kuzeyinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi
Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime 2 hafta ara verildi.
Yerel meclislerden yapılan açıklamalara göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerindeki okullar, 2 Nisan'a kadar tatil edildi.
Tatil kararı, Kovid-19 salgınına karşı tedbir ve dezenfeksiyon çalışmaları maksadıyla alındı.
Öte yandan Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde de dünyada hızla yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında tüm okullar ve üniversitelerin 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.
Suriye'de henüz Kovid-19 vakası ve buna bağlı ölüm kaydedilmedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

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