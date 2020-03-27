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Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde daha önce 2 Nisan'a kadar tatil edilen okullarda 30 Nisan'a kadar eğitim verilmeyecek.
Halihazırda Türkiye'nin yardımlarıyla ülkenin kuzeyindeki Afrin, Bab, Azez, Cerablus gibi büyük ilçe merkezleri, Çobanbey beldesi ve diğer bölgelerdeki eğitim merkezleri ve camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.
Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki söz konusu bölgelerde Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler kapsamında okullara 2 haftalığına ara verilmişi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

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