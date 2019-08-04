Haberler» Güncel» Haber

Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

04.08.2019 12:12 Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez'de sabah saatlerinde ÖSO mensuplarının aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün Bab ve Türkmen Barih'teki ÖSO mensuplarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu bir kişi ölmüş, aralarında sivillerin de bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.

Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46   Maskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydular
12:46   Bağlar Belediyesi okul bahçesini düzenledi
12:45   Köy mezarlıklarına bakım
12:45   Kökü çürüyen ceviz ağacı otomobilin üzerine devrildi
12:44   ŞANLIURFA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNŞAT İŞÇİSİ ÖLDÜ
12:44   HAYATA DÖNEN NAZMİ USTA'NIN DONDURMASININ SIRRI DOĞAL MEYVELER İLE TAZE SÜT
12:43   DHA YURT BÜLTENİ-9