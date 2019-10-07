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Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı

Son dakika: Suriye sınırında muhaliflerin kontrolünde bulunan Çobanbey ve Azez'de düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

07.10.2019 15:58

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesi ve Azez ilçesinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez'de eş zamanlı iki terör saldırısı düzenlendi.

ÇOBANBEY'DE 6, AZEZ'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Çobanbey kent merkezinde Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye Milli Ordusu (MSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Azez'in batısındaki kontrol noktasına gelen motosikletli terörist intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivil yaralanırken, eylemi gerçekleştiren terörist hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı

Suriye, Fırat, Kilis, Azez, Güncel

Kaynak: AA

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