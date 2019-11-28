Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 7 yaralı

Suriye
'nin kuzeyindeki Afrin
ve Bab'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 7 kişi yaralandı.
Afrin ve Bab ilçe merkezlerinde araçlara yerleştirilen bombalı düzenekler infilak ettirildi.
Terör saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre Bab'da 4, Afrin'de 1 kişi yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in güneydoğusundaki Anep köyüne havan saldırıları düzenledi, 2 sivil yaralandı.
Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.