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Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesine başladı.

04.10.2019 11:20
Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesine başladı.
ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği Güvenli Bölge için üçüncü kara devriyesi gerçekleşiyor. ABD'ye ait zırhlı araçlar, Suriye'nin iç kesimlerinden sınır hattına geldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen Türk zırhlıları da sınıra geldi. Bir süre bekleyen zırhlılar sabah saat 08.20'de devriye görevine başladı. Devriye görevi Telabyad ile Resulayn arasında gerçekleştiriliyor.
(Şinasi İnan/İHA)
Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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