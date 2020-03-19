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Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

19.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:14
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye 'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.


Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.


Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.


Patlamayla çevrede maddi hasar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri çıkan yangına müdahale etti.


Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.


Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün siviller zarar gördüğü için bunu üstlenmekten kaçındığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Suriye, Azez, Güncel

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Manşet 

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