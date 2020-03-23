Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.
23.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:22
Suriye 'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.
Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.
Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
Kaynak: AA