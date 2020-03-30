Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta terör eylemleri engellendi
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta güvenlik güçlerinin dikkati sonucu, YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen terör eylemleri engellendi.
30.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:08
Suriye 'nin kuzeyindeki Cerablus 'ta güvenlik güçlerinin dikkati sonucu, YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen terör eylemleri engellendi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta yerel güvenlik güçleri kontrol noktasında durdurdukları 2 motosiklete bomba tuzaklandığını tespit etti.
Türkiye'de eğitilerek bölgede güvenliği sağlayan yerel güvenlik güçleri, sivillerden uzak alana götürülen bombalı motosikletleri kontrollü şekilde patlattı.
Güvenlik kaynakları, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık eylemler düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta yerel güvenlik güçleri kontrol noktasında durdurdukları 2 motosiklete bomba tuzaklandığını tespit etti.
Türkiye'de eğitilerek bölgede güvenliği sağlayan yerel güvenlik güçleri, sivillerden uzak alana götürülen bombalı motosikletleri kontrollü şekilde patlattı.
Güvenlik kaynakları, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık eylemler düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.
Kaynak: AA