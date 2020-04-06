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Suriye'nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri

Suriye'nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe girişleri de kontrollü yapılıyor.

06.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:42
Suriye 'nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri
ŞANLIURFA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tüm Türkiye 'de olduğu gibi Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçe girişleri de kontrollü yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi doğrultusunda ilçe girişindeki polis kontrol noktasında tüm araçlar durdurularak ilk etapta araçtaki herkesin ateşi ölçülüyor. Yapılan ateş kontrolü sonrasında kimlik kontrolünde araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan vatandaşların seyahat izin belgesi olmaması durumunda yaklaşık 3 bin lira para cezası yazıyor. Yetkililer ilçe girişinde tüm araçların durdurularak ateş ölçme ve kimlik kontrolü yapıldığını, ateşi yüksek çıkan olması durumunda sağlık görevlilerine bilgi vereceklerini ancak şimdiye kadar yaptıkları kontrollerde yüksek ateşli kimseye denk gelmediklerini ifade ettiler.
Kontrolü yapılan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, uygulamanın sağlıkları açısından önemli olduğunu belirterek polislere teşekkür ettiler. Suriye’nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Genel

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Suriye'nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri
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