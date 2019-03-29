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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, YPG bu bölgede olduğu sürece Rusya'nın, Türkiye'nin, komşu ülkelerin en önemlisi de Suriye'nin güvenlik içinde olduğunu söyleyemeyiz. Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü tehdit altındadır. Çünkü bunların amacı bellidir, Suriye'yi bölmektir." dedi.Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin iş birliği yaptığı terör örgütlerine çok silah verdiğini ifade etti.ABD'li yetkililerin daha önce "silahları geri alacaklarını" söylemelerine rağmen şimdi "tamamını alamayacakları" yönünde açıklamalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bazılarının kullanıldığını ve geri alınamayacak durumda olduğunu söylüyorlar ama gerçek şu ki YPG, PKK, bu silahların önemli bir kısmını satmış. Bazıları da Türkiye'de yakalanıyor. PKK, YPG bu bölgede olduğu sürece Rusya'nın, Türkiye'nin, komşu ülkelerin en önemlisi de Suriye'nin güvenlik içinde olduğunu söyleyemeyiz. Biz Türkiye olarak bunu düşünüyoruz. Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü tehdit altındadır çünkü bunların amacı bellidir, Suriye'yi bölmektir. Maalesef koalisyon da bunları cesaretlendirmiştir. Amerika'nın çekilme kararından sonra ne yapılır, güvenli bölge nasıl olur, buralarda nasıl çalışacağız. Tabii ki bu kararı almak... ABD ile bu konuları görüşüyoruz, değerlendiriyoruz."Aynı zamanda Rus ortaklarıyla da bu işi koordine ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Son gerçekleştirdiğimiz toplantılar buna yöneliktir. Askerlerimiz, istihbaratımız, Dışişleri Bakanlıklarımız birlikte çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne bağılılığı ortadadır." diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Tüm açıklamalarımızda bunu vurguluyoruz. Amerika'nın bugün çekilme kararından sonra bir stratejisinin, eylem planının olmadığını görüyoruz. Amerika'dan bu konuda da çelişkili farklı açıklamalar, adımlar geliyor. Biz bu süreci birlikte koordine etmek durumundayız ve buralardaki boşluğu özellikle terör örgütleri değerlendirmemeli. Hassas olduğumuz konu bu. Bizim kendi güvenliğimiz için de Suriye'nin güvenliği için de önemli."BM raportörü Callamard'ın çağrısıKaşıkçı cinayetinin ve bu cinayeti işleyenlerin açık, şeffaf yargılanması talebi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Bizim tarafımızda her şey şeffaftır. Başından beri yargı süreciyle ilgili bilgileri başta BM olmak üzere ilgi duyan tüm ülkelerle de paylaştık. Dolayısıyla bizim açımızdan bir problem yok. Hatta tüm bu bilgi belgeleri Suudi Arabistan tarafıyla da paylaştık. Suudi Arabistan'ın Başsavcısı Türkiye'ye geldiğinde bu bilgi paylaşımını yaptık, iş birliğimizi gösterdik. Ama Suudi Arabistan tarafından bize hiçbir bilgi verilmedi. Oradaki yargılama süreciyle ilgili bizim hiçbir fikrimiz yok, uluslararası camianın da bir bilgisi yok. Dolayısıyla BM raportörü Callamard'ın böyle bir açıklama yapması yerindedir ve doğrudur. Çünkü oradaki yargılama süreciyle ilgili herkesin bilgi sahibi olması gerekiyor."(Sürecek)