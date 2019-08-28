Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddiasına yalanlama

Beşşar Esad liderliğindeki Şam ordusunun İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 10 No'lu gözlem noktasına uçakla saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi.

SALDIRI İDDİASI YALANLANDI

Güvenlik kaynakları, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

9 NUMARALI GÖZLEM NOKTASINA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından Moskova'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. İki liderin konuşmalarında en çok yer verdikleri konu, görüşmenin odak noktası olan İdlib'di. Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" derken, Erdoğan "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz" ifadesini kullanmıştı.