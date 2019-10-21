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Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu.

21.10.2019 08:15Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif güçler ise çekilmenin tamamen bitmediğini kaydetti.

SDG sözcüsü Kino Gabriel, "Kentte [Resulayn'da] hiçbir savaşçımız kalmadı" açıklamasını yaptı. Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupların sözcüsü Major Youssef Hamoud ise, "Geri çekilme tamamen bitmedi" şeklinde konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Resulayn, Türkiye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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