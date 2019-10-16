Suriye Ordusu, Amerika'nın Münbiç'teki üssüne girdi

TSK'nın Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tel Abyad ve Resulayn'ı bölgeden temizleyen TSK ve Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e doğru hareket ederken, Suriye ordusu ABD'nin Münbiç'teki üssüne girdi. Rusya'nın destek verdiği rejim askerleri boşaltılan ABD üssünde görüntülendi.

RUSYA, SURİYE ORDUSUYLA BİRLİKTE DEVRİYEYE BAŞLADI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Barış Pınarı Harekatı vardı. Terör örgütü ile masaya oturma tekliflerini net bir şekilde reddeden Erdoğan, "Bu gece güvenli bölgeden çıksınlar, harekat biter" demişti. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de çekilmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Münbiç'te Rusya Silahlı Kuvvetleri devriyeye başladı.

MÜNBİÇ'TE SICAK GELİŞMELER

Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Mümbiç'te devriye attığını ifade etti. Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

Suruç'un hemen güneyindeki Kobani'deki IŞİD kuşatmasıysa, ABD'nin YPG'yle IŞİD'e karşı ortaklığının ilk başladığı yerlerden biri olma özelliğini taşıyor. 13 Eylül 2014 – 26 Ocak 2015 arasında IŞİD kuşatması altında kalan kente ABD havadan gıda ve silah yardımı yapmıştı. Bu süreçte 100 bini aşkın Kürt sığınmacı IŞİD dehşetinden kaçarak, Kobani'den tek çıkış yolları olan Türkiye sınırına akın etmiş, Ankara mülteci akınını gerekçe göstererek sınırı bir süre kısmen kapatmıştı.