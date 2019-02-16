16 Şubat 2019, 17:21
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Suriye Rejim Güçleri İdlib'in Doğusunu Bombaladı, Ölü ve Yaralılar Var

Suriye Rejim Güçleri İdlib

Suriye yerel kaynakların bilgilerine göre bugün, Suriye rejim güçlerinin Marat al Numan ve Han Şeyhun'a yaptığı roket ve top saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Suriye yerel kaynakların bilgilerine göre bugün, Suriye rejim güçlerinin Marat al Numan ve Han Şeyhun'a yaptığı roket ve top saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti. Ölenlerden 2 kişiden 1'inin kadın diğerinin çocuk olduğu ve diğer 3 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Sivil savunma görevlileri yaralıları sağlık merkezlerine götürdü. Suriye rejim güçlerinin halen kuzeydeki Hama köylerini bombalamaya devam ettiği belirtildi. Suriye rejim güçlerinin dün Han Şehyun'da yaptığı saldırılarda 5 çocuk, 3 kadın ve bir erkeğin öldüğü bildirildi. - İDLİB
Kaynak: İHA


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