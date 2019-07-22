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Suriye rejim güçleri Serakib'i bombaladı: 7 ölü, 9 yaralı

Suriye rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib şehrini bombaladı.

22.07.2019 19:18 Suriye rejim güçleri Serakib
Suriye rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib şehrini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Suriye rejim güçleri, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'i bombalamaya devam ediyor. Suriye Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Bombardımanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi intikal ederken, yaralılar bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı. - İDLİB
Kaynak: İHA
Serakib, Suriye, İdlib, 3. Sayfa

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