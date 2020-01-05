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Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye rejim uçaklarının İdlib'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.

05.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:37 Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı
rejim uçaklarının 'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.

Suriye Sivil Savunma güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye rejim uçaklarının İdlib'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı. Sivil Savunmanın açıklamasında Esad rejimi savaş uçakları sivil bölgeleri hedef alırken, büyük hasara neden oldu. Suriye rejimi savaş uçaklarının Sarakib şehrinde ve yakın bölgelerde 12 hava saldırısı başlattığını da duyurdu.

Suriye rejim güçleri, imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Rusya ile birlikte hava saldırılarına devam ediyor. - İDLİB

Suriye, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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