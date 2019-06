"Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor"

Kaynak: AA

Türkiye'nin, İdlib mutabakatıyla sağlanan ateşkesin kalıcı olması için üst düzey gayret göstermesi ve taahhütlerine bağlı kalması karşısında Suriye rejiminin, son dönemde özellikle sivilleri, okulları, hastaneleri, tarım alanlarını hedef alan saldırılarıyla mutabakatı aşındırmak için İdlib'e yönelik kışkırtıcı eylemlerini artırdığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bu provokasyonlara karşı gerekli önlemleri ilgili kurumlarıyla almaya devam edeceğini, bu provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğini belirtti.Suriye'de 8 yıldır süren ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan iç savaşa yönelik en başından beri Suriye toplumunun tamamının siyasi temsilini ve yerlerinden edilen insanların ülkelerine dönmesini sağlayacak bir siyasi çözümden yana olan Türkiye, bu tutumunu sürdürüyor.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilirken, Astana taahhütlerine bağlı kalınıyor. 17 Eylül Soçi ve 3 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine gayret edilirken bu kapsamda İdlib mutabakatının uygulanmasının son derece önemli olduğu ifade ediliyor.Türkiye'nin, mutabakatla sağlanan ateşkesin kalıcı olması için her zaman ve her koşulda üst düzey gayret göstermesi ve taahhütlerine bağlı kalması karşısında Suriye rejiminin son dönemde özellikle sivilleri, okulları, hastaneleri, tarım alanlarını hedef alan saldırıları başta olmak üzere mutabakata aykırı ve mutabakatı aşındırmak için İdlib'e yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığı belirtiliyor.Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin, bu provokasyonlara karşı gerekli önlemleri ilgili kurumlarıyla almaya devam edeceğini, bu provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğini vurguluyor.Rusya ile her seviyede görüşmeler devam ederken, rejimin saldırıları karşısında elde edilen kazanımların ve siyasi çözüm yönünde kaydedilen ilerlemenin akamete uğramaması yönündeki görüşler, her düzeydeki Rus muhataplara da iletiliyor.Başta garantör ülkeler olmak üzere uluslararası kamuoyundan beklenti olarak Türkiye'nin bu çabalarına destek olunması, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için gerekli adımların atılması, Suriye'nin yeniden güven ve istikrara kavuşturulması için sorumlulukların yerine getirilmesi isteniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, Rusya'dan beklentisi ise rejimin saldırı ve tacizlerinin önlenmesi.Ulusal güvenliği tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecekTürkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil kayıpların ve yeni bir insani trajedinin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir taraftan üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirken diğer taraftan ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceği kaydediliyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki etkinlikte, İdlib'de ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.