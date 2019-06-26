26.06.2019 14:06
Haberler » Güncel » Haber

Suriye savaş uçakları İdlib civarını bombaladı, 8 sivil öldü

Suriye savaş uçakları İdlib civarını bombaladı, 8 sivil öldü

Suriye rejimi savaş uçaklarının İdlib'in batı ve doğu bölgelerindeki köylere yaptığı bombardıman sonucunda 8 sivil hayatını kaybetti.

Suriye rejimi savaş uçaklarının İdlib 'in batı ve doğu bölgelerindeki köylere yaptığı bombardıman sonucunda 8 sivil hayatını kaybetti. Bölgede yıkılan binaların enkazı altında bulunanlar olduğu da kaydedildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye savaş uçuklarının İdlib'in batısında bulunan Arap Said kasabasına yaptığı 3 hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Bombardıman sonucu Ma'arat El Numan kasabasının kenar mahallelerinde ise 4 sivil öldü. Yine İdlib'in güneyinde Hamidiye köyüne yapılan hava saldırısında da bir çocuk hayatını kaybetti. Suriye savaş uçaklarının dün Tel El Zuhur köyüne yaptığı hava saldırısında 2 sivil ölmüş, 3 sivil de yaralanmıştı. Rus ve Suriye rejim güçlerinin 21 haftadır süren hava saldırılarında ölen sivillerin sayısının 850 olduğu, 500 bin Suriyelinin de evlerini ve köylerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç ettiği kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
İdlib , Suriye , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:03 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da
15:03 Hadimi tünelinde çalışmalar sürüyor
15:02 Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı
15:02 Kaymakam Öztürk'e ziyaret
15:02 Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi
15:01 Hamantepe Şehitleri anılacak
15:01 DEAŞ'ın sözde emiri adliyeye sevk edildi