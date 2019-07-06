06.07.2019 11:55
Haberler» Güncel» Haber

Suriye savaş uçakları İdlib'te Muhambel köyünü bombaladı: 10 ölü

Suriye savaş uçakları İdlib

Suriye savaş uçaklarının bu gece İdlib civarını bombardımanı sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybetti.

Suriye savaş uçaklarının bu gece İdlib civarını bombardımanı sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybetti. Merkezi Londra'da Bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Suriye savaş uçakları ve helikopterlerinin İdlib'in batı tarafındaki Muhambel köyüne yaptığı bombardıman sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybettiği, 7'si çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını kaydedildi. Bombardıman Muhambel köyünde bazı binaların da hasar gördüğü belirtildi. İdlib civarındaki yerel kaynaklar Suriye'nin, en az 10 helikopterle yaptığı saldırılarda varil bombası, yangın bombaları ve öldürücü materyaller attığını belirtti. Sivil savunma görevlileri yaralıları yakınlardaki sağlık merkezlerini götürdü, yıkılan binaların altından yaralı ve ölüleri çıkarma çalışmaları yaptı. Gözlemevi, Suriye rejim güçlerinin uçak ve helikopterlerle, dün gece boyunca İdlib'in batı ve güney civarına 98 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejim güçleri ve Rusya savaş uçaklarının Nisan ayından beri Hama ve İdlib civarına yaptığı yoğun hava saldırılarında 145'i çocuk olmak üzere 500 sivilin hayatını kaybettiğini 300 bin kişinin de bölgeden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç ettiğini kaydetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Suriye, İdlib, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:10   Tuvalet yazılarının atası bulundu
12:09   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti
12:09   "Sütleğen" bitkisiyle balıkçılıktaki maliyet azaltılacak
12:09   Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek
12:09   EDİRNE Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı
12:09   KONYA Metin Feyzioğlu Yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartmamız gerekiyor
12:08   Ağrı'da yanmayan sokak lambası kalmayacak