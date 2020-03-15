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Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı

Suriye'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı.

15.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:42
Suriye 'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ülkede savaş hızını azaltsa da halen devam ediyorView on euronews Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Suriye, Dünya

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