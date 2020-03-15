Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı
Suriye'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı.
15.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:42
Suriye 'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ülkede savaş hızını azaltsa da halen devam ediyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com
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