Haberler » Dünya » Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

27.10.2019 16:34Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz
Suriye hükümeti, Kürt kuvvetlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suriye devlet ajansı SANA'nın dışişleri bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Esad yönetimi Soçi mutabakatı kapsamında Kürtlerin ülkenin kuzeyindeki alanlardan çekilmesini 'olumlu' karşıladı. Şam yönetimi, SDG'nin planlanan sürede çekilmesinin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini de ortadan kaldırdığını savundu.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:44 Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki
19:30 Hollanda'da bir sinema salonunda meydana gelen cinayetin Türkiye kökenli zanlısı yakalandı
18:37 Alman polisi, Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı!
18:33 Ölümü bu kez DNA testiyle doğrulandı: IŞİD lideri Bağdadi kimdir? Hakkında kaç ölüm haberi çıktı?
18:00 Şili Devlet Başkanı, protestocuların talebini karşılamak için hükümetini görevden aldığını açıkladı
17:54 Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
17:54 SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık
27.10.2019 19:47:32