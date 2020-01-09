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Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:34Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, memleketi 'te son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da TSK kontrol noktasına teröristler tarafından düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Bahaaddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen törene Gaizantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Cenaze töreninde anne Halise ve baba Mustafa Yanık, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yanık'ın nişanlısı Melek, şehidin askeri kıyafetini giyerek törene katıldı. Nişanlısının tabutuna uzun süre sarılarak gözyaşı döken Melek'i, yakınları sakinleştirdi.

Şehit Yanık'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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