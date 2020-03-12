Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa Valiliği, "Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı.
12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Şanlıurfa Valiliği, "Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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