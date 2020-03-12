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Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, "Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı.

12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa Valiliği, "Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Şanlıurfa, Suriye, Ekonomi

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