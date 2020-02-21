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Suriye sınırda 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'da terör örgütü üyelerinin Suriye sınırından geçirerek Türkiye'ye getirmeye çalıştığı 21 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

21.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:45Suriye sınırda 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
'da terör örgütü üyelerinin sınırından geçirerek Türkiye'ye getirmeye çalıştığı 21 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narko-Terör ekipleri, Suriye'den PKK/YPG terör örgütü tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Akçakale ilçesinde önlem alan ekipler, sınırda 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve örgüte finansman sağlamak için yurda uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu M.E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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