Suriye Sınırı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

23 Kasım 2018 Cuma 18:00



23 Kasım 2018 Cuma 18:00

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Hududun geri bölgesinde, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 23 Kasım 2018- 07 Aralık 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi. - GAZİANTEP