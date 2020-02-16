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Suriye sınırına 100 araçlık askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

16.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:06
Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.
Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.
Suriye sınırına 100 araçlık askeri sevkiyat

Komando, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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