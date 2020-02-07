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Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 200 araçlık konvoy sınır birliklerine sevk etti. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

07.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

200 ASKERİ ARAÇ SINIR BİRLİKLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

OBÜS SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak, Hatay yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Komando, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: AA


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