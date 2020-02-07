Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

200 ASKERİ ARAÇ SINIR BİRLİKLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

OBÜS SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak, Hatay yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.