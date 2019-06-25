Suriye sınırına asker sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK
) tarafından Hatay Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı
sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Hatay