25.06.2019 16:52
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Suriye sınırına asker sevkiyat

Suriye sınırına asker sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye 'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


- Hatay
Kaynak: DHA
Komando , Hatay , Suriye , Güncel

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