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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

06.10.2019 11:05Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.

Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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